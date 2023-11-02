росіяни на Запоріжжі вдарили понад 160 разів, тричі - з авіації, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські війська за 1 листопада обстріляли Запорізьку область 163 рази, у тому числі завдали авіаудари по Оріхову, Роботиному та Новодарівці, в області є один загиблий, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"21 населений пункт під вогнем окупантів – в Запорізькій області зафіксовано 163 удари", - написав Малашко у Telegram.
"Внаслідок удару РСЗВ загинув 52-річний житель Магдалинівки", - повідомив він.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ворог здійснив 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Червоному, Малим Щербакам і П'ятихаткам, 4 РСЗВ-обстріли Магдалинівки, Роботиного й Залізничного, а також гатив з авіації по Оріхову, Роботиному та Новодарівці.
136 артобстрілів прийшлися по території Малої Токмачки, Приютного, Чарівного, Білогір'я, Полтавки, Лук'янівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо
За 31 жовтня росіяни за добу завдали 183 удари по Запорізькій області, здійснили 24 дронові атаки.