россияне на Запорожье ударили более 160 раз, трижды - из авиации, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска за 1 ноября обстреляли Запорожскую область 163 раза, в том числе нанесли авиаудары по Орехову, Работино и Новодаровке, в области есть один погибший, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
"21 населенный пункт под огнем оккупантов – в Запорожской области зафиксировано 163 удара", - написал Малашко в Telegram.
"В результате удара РСЗО погиб 52-летний житель Магдалиновки", - сообщил он.
Детали
По словам главы ОВА, враг совершил 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Новоандреевке, Червоному, Малым Щербакам и Пятихаткам, 4 РСЗО-обстрела Магдалиновки, Работино и Зализничного, а также бил из авиации по Орехову, Работино и Новодаровке.
136 артобстрелов пришлись по территории Малой Токмачки, Приютного, Чаривного, Белогорья, Полтавки, Лукьяновского, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел.
Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним
За 31 октября россияне за сутки нанесли 183 удара по Запорожской области, совершили 24 дроновые атаки.