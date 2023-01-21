Росіяни на окупованих територіях переобладнують дитачі садки на шпиталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Російські війська на тимчасово окупованих територіях України облаштовують шпиталі на місцях дитячих садків. Зокрема, вони звільняють українських медиків та привозять нових із Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранкове зведення Генштабу.
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За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.
Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. Також, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ.
Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.
Нагадаємо
У Новопскові на Луганщині приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії “вагнер”.