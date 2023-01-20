На Луганщині у лікарнях зростає кількість поранених "вгнерівців"

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Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії “вагнер”.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три БпЛА типу “Ланцет-3”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що загроза наступу з території Білорусі є, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.