В Луганской области в больницах растет количество раненых "вгнеровцев"

Детали

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули “полевой госпиталь”, где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании “вагнер”.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БпЛА типа “Ланцет-3”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что угроза наступления с территории Беларуси есть, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.