Россияне на оккупированных территориях переоборудуют детские сады на госпитали

Детали

По имеющейся информации, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали. Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Серогозы заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Напомним

В Новопскове на Луганщине в помещении местного роддома оккупанты развернули “полевой госпиталь”, где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании “вагнер”.