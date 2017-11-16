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Росія звинуватила США небажанні протидіяти сайту "Миротворець"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ РФ стверджує, що на американських серверах базується сайт “Миротворець”, і звинувачує США в небажанні протидіяти цьому. Про це йдеться у Twitter прес-служби МЗС із посиланням на слова офіційного представника міністерства Марії Захарової, передає УНН.

“Обурені інформацією про те, що офіційний Вашингтон з жовтня закриває очі на розміщення ресурсів українського порталу „Миротворець“ на американських серверах,” — заявила Захарова.

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Зокрема, вона ствердила, що в США спокійно дозволяють поширювати таку “екстремістську ідеологію”.

“Незважаючи на те, що "Миротворець" займається прямим підбурюванням до розправ і поширює екстремістську ідеологію, йому дозволяють спокійно базуватися на американській території”, — додала вона.

Довідка УНН: сайт “Миротворець” відкритий в 2014 році український сайт. Сайт позиціонує себе як “інтернет-представництво Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, світу, безпеки громадян”. Сайт містить відкриту базу особистих даних людей, зібрану нелегальним шляхом (хакінг, фішинг) і засобами розвідки за відкритими джерелами і опубліковану без згоди тих людей, чиї дані опубліковані, і яких автори називають сепаратистами або “агентами Кремля”.

#Захарова: Несмотря на то, что «Миротворец» занимается прямым подстрекательством к расправам и распространяет экстремистскую идеологию, ему позволяют спокойно базироваться на американской территории

— МИД России (@MID_RF) 16 листопада 2017 р.

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