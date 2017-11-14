Бондарчука включили в базу даних сайту "Миротворець"

"Один з підписантів так званого "Колективного звернення до російської громадськості діячів культури Росії в підтримку позиції президента по Україні і Криму", – йдеться в повідомленні "Миротворця".

Зокрема, режисер знаходиться в розділі "Чистилище".

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У 2014 році під час анексії Криму Росією Бондарчук разом з багатьма іншими російськими діячами культури підтримали політику президента Росії Володимира Путіна щодо України та анексії півострову Крим. Після цього Бондарчук потрапив у список осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, і отримав заборону на в'їзд в Україну.