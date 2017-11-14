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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 17246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31714 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38668 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37817 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100466 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88943 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98115 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124975 просмотра

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Актуальное
Бондарчука включили в базу данных сайта "Миротворец"

Бондарчука включили в базу данных сайта "Миротворец"

Киев  •  УНН

 • 20443 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российский режиссер Федор Бондарчук попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду и "открытую поддержку агрессивной политики России", предает УНН со ссылкой на базу данных сайта.

"Один из подписантов так называемого "коллективного обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму," - говорится в сообщении "Миротворца".

В частности, режиссер находится в разделе "Чистилище".

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В 2014 году во время аннексии Крыма Россией Бондарчук вместе со многими другими российскими деятелями культуры поддержали политику президента России Владимира Путина по Украине и аннексии полуострова Крым. После этого Бондарчук попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину.

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