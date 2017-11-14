Бондарчука включили в базу данных сайта "Миротворец"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российский режиссер Федор Бондарчук попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду и "открытую поддержку агрессивной политики России", предает УНН со ссылкой на базу данных сайта.
"Один из подписантов так называемого "коллективного обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму," - говорится в сообщении "Миротворца".
В частности, режиссер находится в разделе "Чистилище".
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В 2014 году во время аннексии Крыма Россией Бондарчук вместе со многими другими российскими деятелями культуры поддержали политику президента России Владимира Путина по Украине и аннексии полуострова Крым. После этого Бондарчук попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину.