Бондарчука включили в базу данных сайта "Миротворец"

"Один из подписантов так называемого "коллективного обращения к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму," - говорится в сообщении "Миротворца".

В частности, режиссер находится в разделе "Чистилище".

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В 2014 году во время аннексии Крыма Россией Бондарчук вместе со многими другими российскими деятелями культуры поддержали политику президента России Владимира Путина по Украине и аннексии полуострова Крым. После этого Бондарчук попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину.