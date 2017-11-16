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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33146 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 53676 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62199 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 65959 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57021 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 96721 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100542 просмотра

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Россия обвинила США в нежелании противодействовать сайту "Миротворец"

Россия обвинила США в нежелании противодействовать сайту "Миротворец"

Киев  •  УНН

 • 13773 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министерство иностранных дел РФ утверждает, что на американских серверах базируется сайт "Миротворец", и обвиняет США в нежелании противодействовать этому. Об этом говорится в Twitter пресс-службы МИД со ссылкой на слова официального представителя министерства Марии Захаровой, передает УНН.

“Возмущенные информацией о том, что официальный Вашингтон с октября закрывает глаза на размещение ресурсов украинского портала „Миротворец“ на американских серверах”, — заявила Захарова.

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В частности, она подтвердила, что в США спокойно позволяют распространять такую ​​"экстремистскую идеологию“.

“Несмотря на то, что "Миротворец" занимается прямым подстрекательством к расправам и распространяет экстремистскую идеологию, ему позволяют спокойно базироваться на американской территории”, — добавила она.

Справка УНН: сайт “Миротворец” открыт в 2014 году украинский сайт. Сайт позиционирует себя как “интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан”. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем (хакинг, фишинг) и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или “агентами Кремля”.

#Захарова: Несмотря на то, что «Миротворец» занимается прямым подстрекательством к расправам и распространяет экстремистскую идеологию, ему позволяют спокойно базироваться на американской территории

— МИД России (@MID_RF) 16 листопада 2017 р.

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