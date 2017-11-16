Россия обвинила США в нежелании противодействовать сайту "Миротворец"

“Возмущенные информацией о том, что официальный Вашингтон с октября закрывает глаза на размещение ресурсов украинского портала „Миротворец“ на американских серверах”, — заявила Захарова.

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В частности, она подтвердила, что в США спокойно позволяют распространять такую ​​"экстремистскую идеологию“.

“Несмотря на то, что "Миротворец" занимается прямым подстрекательством к расправам и распространяет экстремистскую идеологию, ему позволяют спокойно базироваться на американской территории”, — добавила она.

Справка УНН: сайт “Миротворец” открыт в 2014 году украинский сайт. Сайт позиционирует себя как “интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан”. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем (хакинг, фишинг) и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или “агентами Кремля”.

#Захарова: Несмотря на то, что «Миротворец» занимается прямым подстрекательством к расправам и распространяет экстремистскую идеологию, ему позволяют спокойно базироваться на американской территории