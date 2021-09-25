Росія знайшла вірус у турецьких помідорах після заяви Ердогана про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. 23 вересня “Россільгоспнагляд” в форматі відеоконференції провів переговори з Головним управлінням продовольства і контролю Міністерства сільського і лісового господарств Туреччини. Росію стурбована виявленням у фруктах із Туреччини буру моніліозну гниль, а в помідорах — вірус коричневої зморшкуватості. Про це інформує УНН з посиланням на сайт відомства.
Деталі
“Россільгоспнагляд” попросив вжити заходів для посилення контролю і забезпечення фітосанітарної безпеки продукції, призначеної для експорту в РФ.
За підсумками моніторингу при ввезенні рослинної продукції в Росію "Россільгоспнагляд" виявив 79 випадків перевищення гігієнічних нормативів вмісту залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у 2021 році.
Ще однією темою діалогу став контроль за ГМО-продукцією. Проект такого документа вже відправлений Россільгоспнаглядом до Туреччини.
Відповідь Туреччини
Головне управління продовольства і контролю Туреччини повідомило, що уважно ставиться до виконання російських вимог при експорті рослинної продукції та докладе всіх зусиль для того, щоб не допускати постачання небезпечних товарів. Також підкреслено, що в Туреччині заборонено використання ГМО-насіння і вирощування ГМО-рослин. Більш детальну інформацію про нормативному регулюванні в області обороту ГМО турецька сторона в короткий термін надасть Россільгоспнагляду. Також на адресу російського відомства будуть спрямовані результати розслідувань по кожному випадку виявлення карантинних об'єктів і опис прийнятих за даними фактами заходів.
Доповнення
Повідомлення про заражені турецькі помідори з’явилися через кілька днів після виступу президента Туреччини Реджепа Ердогана з трибуни ООН у Нью-Йорку, де він заявив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України і ніколи не визнає анексію Криму.