Росія знайшла вірус у турецьких помідорах після заяви Ердогана про Крим

Деталі

“Россільгоспнагляд” попросив вжити заходів для посилення контролю і забезпечення фітосанітарної безпеки продукції, призначеної для експорту в РФ.

За підсумками моніторингу при ввезенні рослинної продукції в Росію "Россільгоспнагляд" виявив 79 випадків перевищення гігієнічних нормативів вмісту залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у 2021 році.

Ще однією темою діалогу став контроль за ГМО-продукцією. Проект такого документа вже відправлений Россільгоспнаглядом до Туреччини.

Відповідь Туреччини

Головне управління продовольства і контролю Туреччини повідомило, що уважно ставиться до виконання російських вимог при експорті рослинної продукції та докладе всіх зусиль для того, щоб не допускати постачання небезпечних товарів. Також підкреслено, що в Туреччині заборонено використання ГМО-насіння і вирощування ГМО-рослин. Більш детальну інформацію про нормативному регулюванні в області обороту ГМО турецька сторона в короткий термін надасть Россільгоспнагляду. Також на адресу російського відомства будуть спрямовані результати розслідувань по кожному випадку виявлення карантинних об'єктів і опис прийнятих за даними фактами заходів.

Доповнення

Повідомлення про заражені турецькі помідори з’явилися через кілька днів після виступу президента Туреччини Реджепа Ердогана з трибуни ООН у Нью-Йорку, де він заявив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України і ніколи не визнає анексію Криму.