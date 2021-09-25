Россия нашла вирус в турецких помидорах после заявления Эрдогана о Крыме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. 23 сентября “Россельхознадзор” в формате видеоконференции провел переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции. Россию обеспокоена выявлением в фруктах из Турции бурую монилиозну гниль, а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Детали
“Россельхознадзор” попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарной безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ.
По итогам мониторинга при ввозе растительной продукции в Россию “Россельхознадзор” обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в 2021 году.
Еще одной темой диалога стал контроль за ГМО-продукцией. Проект такого документа уже отправлен Россельхознадзором в Турцию.
Ответ Турции
Главное управление продовольствия и контроля Турции сообщило, что внимательно относится к выполнению российских требований при экспорте растительной продукции и приложит все усилия для того, чтобы не допускать поставки опасных товаров. Также подчеркнуто, что в Турции запрещено использование ГМО-семян и выращивания ГМО-растений. Более подробную информацию о нормативном регулировании в области оборота ГМО турецкая сторона в короткий срок предоставит Россельхознадзора. Также в адрес российского ведомства будут направлены результаты расследований по каждому случаю выявления карантинных объектов и описание принятых по данным фактам мероприятий.
Дополнение
Сообщение о зараженных турецких помидорах появились через несколько дней после выступления президента Турции Реджепа Эрдогана с трибуны ООН в Нью-Йорке, где он заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексию Крыма.