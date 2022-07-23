росія заявила Туреччині, що нібито не має стосунку до удару по порту Одеси

Цитата

"У контакті, який ми встановили з росією, росіяни сказали нам, що вони не мають жодного стосунку до цього нападу і що вони дуже уважно та детально вивчають питання. Той факт, що такий інцидент стався одразу після угоди, зробленої вчора щодо відвантаження зерна, нас дуже непокоїв. Ми також стурбовані цим. Однак ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання в рамках домовленості з досягнутою там вчора домовленістю", - сказав Акар.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

Це сталося менш ніж через 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем – з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від росії з ООН та Туреччиною підписала і Україна. Йшлося про розблокування для експорту трьох портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси вже викликав реакцію як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.