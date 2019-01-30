Росія заявила про підвищення рівня ядерного конфлікту через нові боєголовки США

"Ця тема вже була включена в торішній огляд політики Вашингтона в ядерній сфері. Вже тоді ми висловлювали серйозне занепокоєння з приводу того, що розробка таких боєприпасів малої потужності знижує поріг застосування ядерної зброї і, звичайно ж, підвищує ризик ядерного конфлікту", - сказав він.

"Як ми розуміємо, це положення переведено на мову практичних дій. Безумовно, це не додає безпеки сучасному світу", - додав Лавров.

За його словами, Москва очікує реакції європейських країн на виробництво американською стороною ядерної боєголовки.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон розпочав виробництво першої партії ядерних бойових частин (БЧ) малої потужності W76-2. Вона може надійти військово-морським силам США до кінця 2019 фінансового року, відзначає видання Defense News.

За оцінками американських експертів, нова БЧ має потужність 5-6 кілотонн, в той час як потужність W76-1, створеної в 1970-і роки, становить 100 кілотонн.

Нагадаємо, голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив в кінці минулого року, що США складно уявити собі продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, якщо Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності піде в минуле.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, укладений між США і СРСР в 1987 році, неактуальний, оскільки не враховує новітні технології.