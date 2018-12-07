В Пентагоне заявили, что плохо представляют себе продолжение ДСНВ с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. США сложно представить себе продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уйдет в прошлое. Об этом заявил в четверг на конференции, организованной газетой The Washington Post, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, информирует УНН.
“Я бы сказал, что лучшим вариантом было бы соблюдение Россией ДРСМД. Это создало бы условия для более широкого разговора о других соглашениях по контролю над вооружениями, включая тему продления ДСНВ. Разумеется, решение на этот счет принимать не мне, я буду готовить (лишь) рекомендации, но мне чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления ДСНВ, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД”, — сказал американский военачальник.
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.
Как сообщал УНН, Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе.