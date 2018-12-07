В Пентагоне заявили, что плохо представляют себе продолжение ДСНВ с Россией

“Я бы сказал, что лучшим вариантом было бы соблюдение Россией ДРСМД. Это создало бы условия для более широкого разговора о других соглашениях по контролю над вооружениями, включая тему продления ДСНВ. Разумеется, решение на этот счет принимать не мне, я буду готовить (лишь) рекомендации, но мне чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления ДСНВ, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД”, — сказал американский военачальник.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Как сообщал УНН, Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе.