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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Пентагоне заявили, что плохо представляют себе продолжение ДСНВ с Россией

Киев • УНН

 • 10105 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. США сложно представить себе продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уйдет в прошлое. Об этом заявил в четверг на конференции, организованной газетой The Washington Post, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, информирует УНН.

В Пентагоне заявили, что плохо представляют себе продолжение ДСНВ с Россией

“Я бы сказал, что лучшим вариантом было бы соблюдение Россией ДРСМД. Это создало бы условия для более широкого разговора о других соглашениях по контролю над вооружениями, включая тему продления ДСНВ. Разумеется, решение на этот счет принимать не мне, я буду готовить (лишь) рекомендации, но мне чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления ДСНВ, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД”, — сказал американский военачальник.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Как сообщал УНН, Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе.

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