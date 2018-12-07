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У Пентагоні заявили, що погано уявляють собі продовження ДСНО з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. США складно уявити собі продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, неофіційну назву СНО-3), якщо Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) піде в минуле. Про це заявив у четвер на конференції, організованій газетою The Washington Post, голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, інформує УНН.

У Пентагоні заявили, що погано уявляють собі продовження ДСНО з Росією

“Я б сказав, що найкращим варіантом було б дотримання Росією ДРСМД. Це створило б умови для більш широкої розмови про інші угоди по контролю над озброєннями, включаючи тему продовження ДСНО. Зрозуміло, рішення з цього приводу приймати не мені, я буду готувати (лише ) рекомендації, але мені надзвичайно складно уявити собі прогрес в справі продовження ДСНО, наприклад, якщо основою цього є недотримання ДРСМД”, — сказав американський воєначальник.

США вперше звинуватили Росію в порушенні ДРСМД ще в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання ДРСМД. Ця угода була підписана СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні.

Як повідомляв УНН, Пентагон відмовився від військової відповіді на конфлікт в Керченській протоці.

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