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Россия заявила о повышении риска ядерного конфликта из-за новых боеголовок США

Россия заявила о повышении риска ядерного конфликта из-за новых боеголовок США

Киев  •  УНН

 • 7769 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что производство боеголовки W76-2 в США снижает порог применения ядерного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта", - сказал он.

"Как мы понимаем, это положение переведено на язык практических действий. Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру", - добавил Лавров.

По его словам, Москва ожидает реакции европейских стран на производство американской стороной ядерной боеголовки.

Ранее сообщалось, что Вашингтон приступил к производству первой партии ядерных боевых частей (БЧ) малой мощности W76-2. Она может поступить военно-морским силам США к концу 2019 финансового года, отмечает издание Defense News.

По оценкам американских экспертов, новая БЧ имеет мощность 5-6 килотонн, в то время как мощность W76-1, созданной в 1970-е годы, составляет 100 килотонн.

Напомним, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил в конце прошлого года, что США сложно представить себе продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уйдет в прошлое.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенный между США и СССР в 1987 году, неактуален, поскольку не учитывает новейшие технологии.

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