Росія захопила риболовецьке судно Південної Кореї

Російські прикордонники зупинили 69-тонний корабель через буцімто нелегальне риболовство вранці 17 лютого та сповістили Корею про його захоплення через генконсульство у Владівостоці наступного дня.

Команда корабля, серед якої п'ятеро корейців, досі утримуються Росією у східному порті Находки.

Дипломатична місія Кореї негайно рушила до порту для ознайомлення із ситуацією та зустрічі зі своїми громадянами.

Раніше УНН повідомляв, що Корея в ході чергового раунду консультацій з США погодилася збільшити до приблизно 1 млрд доларів асигнування на утримання американських військ, розміщених на півдні Корейського півострова.

Нагадаємо, Південна Корея звинуватила Японію у військовій провокації.