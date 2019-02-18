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Росія захопила риболовецьке судно Південної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Риболовне судно Південної Кореї з 11 людьми на борту було захоплено російськими силовиками - з такою заявою виступило Міністерство іноземних справ республіки, передає УНН з посиланням на Yonhap News.

Російські прикордонники зупинили 69-тонний корабель через буцімто нелегальне риболовство вранці 17 лютого та сповістили Корею про його захоплення через генконсульство у Владівостоці наступного дня.

Команда корабля, серед якої п'ятеро корейців, досі утримуються Росією у східному порті Находки.

Дипломатична місія Кореї негайно рушила до порту для ознайомлення із ситуацією та зустрічі зі своїми громадянами.

Раніше УНН повідомляв, що Корея в ході чергового раунду консультацій з США погодилася збільшити до приблизно 1 млрд доларів асигнування на утримання американських військ, розміщених на півдні Корейського півострова. 

Нагадаємо, Південна Корея звинуватила Японію у військовій провокації

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