Росія захопила риболовецьке судно Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Риболовне судно Південної Кореї з 11 людьми на борту було захоплено російськими силовиками - з такою заявою виступило Міністерство іноземних справ республіки, передає УНН з посиланням на Yonhap News.
Російські прикордонники зупинили 69-тонний корабель через буцімто нелегальне риболовство вранці 17 лютого та сповістили Корею про його захоплення через генконсульство у Владівостоці наступного дня.
Команда корабля, серед якої п'ятеро корейців, досі утримуються Росією у східному порті Находки.
Дипломатична місія Кореї негайно рушила до порту для ознайомлення із ситуацією та зустрічі зі своїми громадянами.
Раніше УНН повідомляв, що Корея в ході чергового раунду консультацій з США погодилася збільшити до приблизно 1 млрд доларів асигнування на утримання американських військ, розміщених на півдні Корейського півострова.
Нагадаємо, Південна Корея звинуватила Японію у військовій провокації.