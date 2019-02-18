Россия захватила рыболовное судно Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Рыболовное судно Южной Кореи с 11 людьми на борту было захвачено российскими силовиками - с таким заявлением выступило Министерство иностранных дел республики, передает УНН со ссылкой на Yonhap News.
Российские пограничники остановили 69-тонный корабль из-за якобы нелегального рыболовства утром 17 февраля и в известили Корею о его захвате через генконсульство во Владивостоке на следующий день.
Команда корабля, в которой пятеро корейцев, до сих пор удерживается Россией в восточном порту Находки.
Дипломатическая миссия Кореи немедленно двинулась к порту для ознакомления с ситуацией и встречи со своими гражданами.
Ранее УНН сообщал, что Корея в ходе очередного раунда консультаций с США согласилась увеличить до примерно 1 млрд долларов ассигнования на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова.
Напомним, Южная Корея обвинила Японию в военной провокации.