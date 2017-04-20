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Росія заблокувала заяву Радбезу ООН щодо Північної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Представник Росії проголосував проти заяви Ради безпеки ООН, яка засуджувала б нещодавній пуск ракети Пхеньяном та застерігала б країну від подальших пусків ракет, передає УНН з посиланням на DW.

Увечері в середу 19 квітня російський представник в Радбезі ООН висловився проти запропонованого тексту заяви.

За даними дипломатів, Росія наполягала на включені до тексту слів, які б наголошували на необхідності врегулювання конфлікту з КНДР шляхом діалогу. Натомість у запропонованому США варіанті тексту заяви йшлося лише про “надзвичайну стурбованість” членів Радбезу ООН через поведінку Пхеньяна, що “вкрай дестабілізує” ситуацію в регіоні. Крім того, відхилений РФ текст містив також застереження, що міжнародна спільнота вдаватиметься й до “наступних серйозних заходів” щодо КНДР. Також пропозиція США закликала керівництво Північної Кореї не проводити більше жодних випробувань ядерної зброї.

Як повідомляється, багато дипломатів заявили журналістам на умовах анонімності, що такий крок РФ виявився несподіванкою, оскільки давній союзник КНДР — Китай — планував підтримати цей текст заяви.

Представниця США при ООН Ніккі Хейлі наголосила, що метою відхиленого документа було запобігти подальшій ескалації конфлікту на Корейському півострові. За її словами, важливо продемонструвати Північній Кореї, що США не мають наміру “спровокувати конфлікт”, тож керівництву КНДР слід припинити спроби “нав’язати його”.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із закликом зробити “все”, аби пересвідчитись, що ракетна та ядерна програма КНДР “не становить загрози для міжнародної спільноти”. На цьому тлі він закликав такі країни, як Китай, США, Японія, Південна Корея та Росія, докладати більше зусиль, аби запобігти подальшому озброєнню КНДР.

Як повідомляв УНН, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.

Також нагадаємо, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.

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