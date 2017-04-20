Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Северной Корее

Вечером в среду 19 апреля российский представитель в Совбезе ООН высказался против предложенного текста заявления.

По данным дипломатов, Россия настаивала на включении в текст слов, которые бы говорили о необходимости урегулирования конфликта с КНДР путем диалога. При этом в предложенном США варианте текста заявления говорилось лишь о “чрезвычайной обеспокоенности” членов Совбеза ООН из-за поведения Пхеньяна, что “крайне дестабилизирует” ситуацию в регионе. Кроме того, отклоненный РФ текст содержал также оговорку, что международное сообщество будет прибегать и к “дальнейшим серьезным мерам” в отношении КНДР. Также предложение США призывало руководство Северной Кореи не проводить больше никаких испытаний ядерного оружия.

Как сообщается, многие дипломаты заявили журналистам на условиях анонимности, что такой шаг РФ оказался неожиданностью, поскольку давний союзник КНДР — Китай — планировал поддержать этот текст заявления.

Представительница США при ООН Никки Хейли отметила, что целью отклоненного документа было предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Корейском полуострове. По ее словам, важно продемонстрировать Северной Корее, что США не намерены “спровоцировать конфликт”, поэтому руководству КНДР следует прекратить попытки “навязать его”.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом сделать “все”, чтобы убедиться, что ракетная и ядерная программа КНДР “не представляет угрозы для международного сообщества”. На этом фоне он призвал такие страны, как Китай, США, Япония, Южная Корея и Россия, прилагать больше усилий, чтобы предотвратить дальнейшее вооружение КНДР.

Как сообщал УНН, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Также напомним, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетном пуске КНДР.