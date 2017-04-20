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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31359 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98461 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150559 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114142 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115009 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111631 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103626 просмотра

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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Северной Корее

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Северной Корее

Киев  •  УНН

 • 10835 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Представитель России проголосовал против заявления Совета безопасности ООН, которое бы осуждало недавний пуск ракеты Пхеньяном и предостерегало бы страну от дальнейших пусков ракет, передает УНН со ссылкой на DW.

Вечером в среду 19 апреля российский представитель в Совбезе ООН высказался против предложенного текста заявления.

По данным дипломатов, Россия настаивала на включении в текст слов, которые бы говорили о необходимости урегулирования конфликта с КНДР путем диалога. При этом в предложенном США варианте текста заявления говорилось лишь о “чрезвычайной обеспокоенности” членов Совбеза ООН из-за поведения Пхеньяна, что “крайне дестабилизирует” ситуацию в регионе. Кроме того, отклоненный РФ текст содержал также оговорку, что международное сообщество будет прибегать и к “дальнейшим серьезным мерам” в отношении КНДР. Также предложение США призывало руководство Северной Кореи не проводить больше никаких испытаний ядерного оружия.

Как сообщается, многие дипломаты заявили журналистам на условиях анонимности, что такой шаг РФ оказался неожиданностью, поскольку давний союзник КНДР — Китай — планировал поддержать этот текст заявления.

Представительница США при ООН Никки Хейли отметила, что целью отклоненного документа было предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Корейском полуострове. По ее словам, важно продемонстрировать Северной Корее, что США не намерены “спровоцировать конфликт”, поэтому руководству КНДР следует прекратить попытки “навязать его”.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом сделать “все”, чтобы убедиться, что ракетная и ядерная программа КНДР “не представляет угрозы для международного сообщества”. На этом фоне он призвал такие страны, как Китай, США, Япония, Южная Корея и Россия, прилагать больше усилий, чтобы предотвратить дальнейшее вооружение КНДР.

Как сообщал УНН, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Также напомним, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетном пуске КНДР.

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