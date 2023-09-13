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росія вже випустила по Україні понад 2 тисячі "шахедів"

росія вже випустила по Україні понад 2 тисячі "шахедів"

Київ • УНН

 • 201998 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. З початку повномасштабної війни росія вже випустила по Україні понад 2000 ударних БпЛА типу “шахед”. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, пише УНН.

Цитата

“Понад 2000 ударних БпЛА типу “Шахед” росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 “Шахедів” на день”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також зазначається, що сумарна вартість ударних безпілотників, якими рф атакувала Україну, склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів.

Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян. 

Доповнення 

Сили оборони у ніч на 13 вересня знищили 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131” із 44 запущених російськими військами. 

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