росія вже випустила по Україні понад 2 тисячі "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. З початку повномасштабної війни росія вже випустила по Україні понад 2000 ударних БпЛА типу “шахед”. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, пише УНН.
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“Понад 2000 ударних БпЛА типу “Шахед” росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 “Шахедів” на день”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також зазначається, що сумарна вартість ударних безпілотників, якими рф атакувала Україну, склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів.
Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян.
Доповнення
Сили оборони у ніч на 13 вересня знищили 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131” із 44 запущених російськими військами.