росія вже випустила по Україні понад 2 тисячі "шахедів"

Цитата

“Понад 2000 ударних БпЛА типу “Шахед” росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 “Шахедів” на день”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також зазначається, що сумарна вартість ударних безпілотників, якими рф атакувала Україну, склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів.

Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян.

Доповнення

Сили оборони у ніч на 13 вересня знищили 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131” із 44 запущених російськими військами.