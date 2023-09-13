россия уже выпустила по Украине более 2 тысяч "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. С начала полномасштабной войны россия уже выпустила по Украине более 2000 ударных БпЛА типа “шахед”. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, пишет УНН.
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“Более 2000 ударных БпЛА типа “Шахед” россия уже выпустила по Украине. Первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад — 13 сентября 2022 года. Это означает, что в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 “Шахедов” в день”, - говорится в сообщении.
Детали
Также отмечается, что суммарная стоимость ударных беспилотников, которыми рф атаковала Украину, составила, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов.
Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 13 сентября уничтожили 32 вражеских ударных дрона “Shahed-136/131” из 44 запущенных российскими войсками.