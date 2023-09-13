россия уже выпустила по Украине более 2 тысяч "шахедов"

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Киев • УНН

 • 201997 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. С начала полномасштабной войны россия уже выпустила по Украине более 2000 ударных БпЛА типа “шахед”. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, пишет УНН.

Цитата

“Более 2000 ударных БпЛА типа “Шахед” россия уже выпустила по Украине. Первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад — 13 сентября 2022 года. Это означает, что в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 “Шахедов” в день”, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что суммарная стоимость ударных беспилотников, которыми рф атаковала Украину, составила, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов.

Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян. 

Дополнение 

Силы обороны в ночь на 13 сентября уничтожили 32 вражеских ударных дрона “Shahed-136/131” из 44 запущенных российскими войсками. 

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