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У небі над Україною вночі знищили 32 з 44 ворожих "шахедів"

У небі над Україною вночі знищили 32 з 44 ворожих "шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сили оборони у ніч на 13 вересня знищили 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131” із 44 запущених російськими військами, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

Цитата

“Усього зафіксовано пуски 44 “шахедів”. Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону. До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131””, - йдеться у повідомленні.

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