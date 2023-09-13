В небе над Украиной ночью уничтожили 32 из 44 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 13 сентября уничтожили 32 вражеских ударных дрона “Shahed-136/131” из 44 запущенных российскими войсками, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БпЛА типа “Shahed-136/131” с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.
Цитата
“Всего зафиксировано пуски 44 “шахедов”. Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона. К отражению атаки привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По результатам боевой работы уничтожено 32 вражеских ударных дрона “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении.
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