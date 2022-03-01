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Росія випустила понад 400 ракет по Україні - Міноборони США

Росія випустила понад 400 ракет по Україні - Міноборони США

Київ • УНН

 • 154545 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. За інформацією Міноборони, станом на сьогоднішній ранок США зафіксували понад 400 ракет, випущених Росією під час вторгнення в Україну. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

За інформацією Міноборони, українці все ще мають системи протиракетної оборони, які залишаються "дієздатними, непошкодженими і задіяними".

Там також додали, що, хоча Росія досі не досягла переваги у повітрі, "є райони, де вони контролюють більше, ніж Україна".

Додамо

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок звинуватив Росію у вбивстві мирних жителів в Україні, заявивши в Раді ООН, що Росія "наносить удари по школах, лікарнях та житлових будинках".

Блінкен також розкритикував такі країни як Китай, які не заявили чітко, що Росія є єдиним винуватцем війни в Україні.

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