Россия выпустила более 400 ракет по Украине - Минобороны США

Детали

По информации Минобороны, украинцы все еще имеют системы противоракетной обороны, которые остаются "дееспособными, неповрежденными и задействованными".

Там также добавили, что, хотя Россия до сих пор не достигла превосходства в воздух е"есть районы, где они контролируют больше, чем Украина".

Добавим

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Украине, заявив в Совете ООН, что Россия "наносит удары по школам, больницам и жилым домам".

Блинкен также раскритиковал такие страны как Китай, которые не заявили четко, что Россия является единственным виновником войны в Украине.