Россия выпустила более 400 ракет по Украине - Минобороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По информации Минобороны, по состоянию на сегодняшнее утро США зафиксировали более 400 ракет, выпущенных Россией во время вторжения в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
По информации Минобороны, украинцы все еще имеют системы противоракетной обороны, которые остаются "дееспособными, неповрежденными и задействованными".
Там также добавили, что, хотя Россия до сих пор не достигла превосходства в воздух е"есть районы, где они контролируют больше, чем Украина".
Добавим
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обвинил Россию в убийстве мирных жителей в Украине, заявив в Совете ООН, что Россия "наносит удары по школам, больницам и жилым домам".
Блинкен также раскритиковал такие страны как Китай, которые не заявили четко, что Россия является единственным виновником войны в Украине.