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росія використовує мобілізованих для відновлення наступу в Донецькій області, але не матиме успіху - ISW

росія використовує мобілізованих для відновлення наступу в Донецькій області, але не матиме успіху - ISW

Київ • УНН

 • 199323 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські окупанти намагаються використати мобілізованих, щоб відновити наступ у Донецькій області. Однак, найімовірніше, їм не вдасться досягти значних успіхів в оперативному відношенні, інформує УНН.

Деталі 

Аналітики процитували головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який напередодні розповів, що війська рф потроїли інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, здійснюючи до 80 штурмів на день.

"За даними українського Генштабу, росіяни нині концентрують ці наступальні операції в напрямку Бахмута, Авдіївки та західної частини Донецької області", - пише ISW.

Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що окупанти, ймовірно, намагаються захопити Бахмут і Соледар, щоб росія могла заявити про якийсь "успіх", оголосивши про "звільнення Донбасу". В Інституті вивчення війни додали, що навіть ці так звані досягнення не дадуть росії контролю над усім регіоном.

Череватий також відзначив наявність російських мобілізованих на Бахмутському напрямку - районі, в якому в принципі не повинно бути багато "мобіків", враховуючи широку присутність там найманців ПВК "Вагнер" та проміжних підрозділів, які не повинні приймати велику кількість резервістів.

"Явна інтенсифікація російських атак у Донецькій області, ймовірно, вказує на те, що російські війська повторюють цю помилку на цій ділянці фронту. Збільшена кількість особового складу на передових позиціях може дозволити російським силам досягти деяких успіхів у регіоні, але погана підготовка, логістика та командування будуть, як і раніше, заважати їм досягти значних успіхів в оперативному відношенні, які можуть суттєво вплинути на хід або результат війни", - додають в Інституті.

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