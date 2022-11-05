ISW: окупанти створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області

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"Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі", - пише ISW.

Аналітики зазначили, що Оперативне командування "Південь" виправило повідомлення від 3 листопада щодо руйнувань цивільних катерів і пристаней на Дніпрі.

"Виправлена ​​історія, ймовірно, відповідає звітам про те, що російські сили готують оборонні позиції на лівому березі. Це свідчить про те, що окупанти усувають шляхи, щоб ЗСУ могли переслідувати їх через річку під час або після відходу", - додають в Інституті.

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