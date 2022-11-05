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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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ISW: окупанти створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області

ISW: окупанти створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області

Київ • УНН

 • 229452 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області, ймовірно, щоб уникнути безладного прориву з правого (західного) берега Дніпра. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Цитата

"Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі", - пише ISW.

Аналітики зазначили, що Оперативне командування "Південь" виправило повідомлення від 3 листопада щодо руйнувань цивільних катерів і пристаней на Дніпрі.

"Виправлена ​​історія, ймовірно, відповідає звітам про те, що російські сили готують оборонні позиції на лівому березі. Це свідчить про те, що окупанти усувають шляхи, щоб ЗСУ могли переслідувати їх через річку під час або після відходу", - додають в Інституті. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: росія хоче якнайшвидше перевести Запорізьку АЕС у свою електромережу

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