ISW: оккупанты создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области

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"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом (восточном) берегу", – пишет ISW.

Аналитики отметили, что Оперативное командование "Юг" исправило сообщение от 3 ноября о разрушениях гражданских катеров и пристаней на Днепре.

"Исправлена ​​история, вероятно, соответствует отчетам о том, что российские силы готовят оборонительные позиции на левом берегу. Это свидетельствует о том, что оккупанты устраняют пути, чтобы ВСУ могли преследовать их через реку во время или после ухода", - добавляют в Институте.

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