ISW: оккупанты создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Российские войска создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области, вероятно во избежание беспорядочного прорыва с правого (западного) берега Днепра. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.
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"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом (восточном) берегу", – пишет ISW.
Аналитики отметили, что Оперативное командование "Юг" исправило сообщение от 3 ноября о разрушениях гражданских катеров и пристаней на Днепре.
"Исправлена история, вероятно, соответствует отчетам о том, что российские силы готовят оборонительные позиции на левом берегу. Это свидетельствует о том, что оккупанты устраняют пути, чтобы ВСУ могли преследовать их через реку во время или после ухода", - добавляют в Институте.
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