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россия использует мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области, но не будет иметь успеха - ISW

россия использует мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области, но не будет иметь успеха - ISW

Киев • УНН

 • 199322 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские оккупанты пытаются использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в Донецкой области. Однако, скорее всего, им не удастся достичь значительных успехов в оперативном отношении, информирует УНН.

Детали

Аналитики процитировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который накануне рассказал, что войска рф утроили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, осуществляя до 80 штурмов в день.

"По данным украинского Генштаба, россияне сейчас концентрируют эти наступательные операции в направлении Бахмута, Авдеевки и западной части Донецкой области", - пишет ISW.

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что оккупанты, вероятно, пытаются захватить Бахмут и Соледар, чтобы россия могла заявить о каком-то "успехе", объявив об "освобождении Донбасса". В Институте изучения войны добавили, что даже эти так называемые достижения не дадут россии контроля над всем регионом.

Череватый также отметил наличие российских мобилизованных на Бахмутском направлении - районе, в котором в принципе не должно быть много "мобиков", учитывая широкое присутствие там наемников ЧВК "Вагнер" и промежуточных подразделений, которые не должны принимать большое количество резервистов.

"Явная интенсификация российских атак в Донецкой области, вероятно, указывает на то, что российские войска повторяют эту ошибку на этом участке фронта. Увеличенное количество личного состава на передовых позициях может позволить российским силам достичь некоторых успехов в регионе, но плохая подготовка, логистика и командование будут по-прежнему мешать им достичь значительных успехов в оперативном отношении, которые могут существенно повлиять на ход или исход войны", - добавляют в Институте.

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