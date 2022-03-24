росія відправляє в Україну солдатів-строковиків, які не вміють воювати: СБУ виклала розмову окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Служба безпеки України в Черкаській області дістала чергові докази того, що росія відправила на війну в Україну строковиків, яких "там нєт". Про це повідомляє УНН із посиланням на перехоплену розмову окупантів.
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"Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. А натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники", — ідеться у повідомленні.
"Все наши машины, нах*, осталось 2 машины, 2 танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус", – розповідає один окупант іншому.
З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів і які не мають військової підготовки. Вони не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.
Солдати радять один одному тікати будь-якими способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…".
"Та поки кулі не наздогнали, в окупантів ще є 2 шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України", — написали в СБУ.
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