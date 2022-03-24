россия отправляет в Украину солдат-срочников, которые не умеют воевать: СБУ выложила разговор оккупантов

Детали

"Вот телефонный разговор российского захватчика, которого Кремль бросил на захват Николаева. А вместо этого его подразделение вдребезги разбили украинские защитники", - говорится в сообщении.

"Все наши машины, нах*, осталось 2 машины, 2 танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус", - рассказывает один оккупант другом.

Из разговора понятно, что это срочники, которые боятся вылезать из окопов и у которых нет военной подготовки. Они не хотят воевать и осознают, что Николаев им не взять.

Солдаты советуют друг другу бежать любыми способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…".

"И пока пули не догнали, у оккупантов еще есть 2 пути: сдаться в плен или убираться вон из Украины", — написали в СБУ.

Напомним

У российских оккупантов произошел разрыв шаблона от качества жизни в Украине.