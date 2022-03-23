Окупанти шоковані якістю життя українців: СБУ перехопила телефонну розмову рашиста
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У російських окупантів стався розрив шаблону від якості життя в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на телефонну розмову рашиста, яку перехопила СБУ.
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"Виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські "асвабадітєлі". Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це "безліміт", — написали в СБУ.
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Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області: "Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах".
Та промиті мізки його співбесідниці легко знаходять цьому пояснення: "…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…".
Вона скаржиться на санкції Заходу і поступово готується до життя у новій реальності: як у Радянському Союзі – за залізною завісою, зазначили в СБУ.
Нагадаємо
У типових характеристиках російських окупантів все дедалі частіше можна побачити наявність лише шкільної освіти та обов’язковий 1 літр горілки у раціоні. Такі дані наявні у службових документах полонених російських загарбників, які є у розпорядженні Служби безпеки України.