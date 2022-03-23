Оккупанты шокированы качеством жизни украинцев: СБУ перехватила телефонный разговор рашиста

Цитата

"Оказывается, что украинцы живут намного лучше, чем российские "освободители". Поэтому последние мародерствуют, а близким и родным называют это "безлимит", — написали в СБУ.

Детали

Вот что об этом говорит захватчик, который находится в Киевской области: "Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах".

И промытые мозги его собеседницы легко находят этому объяснение: "…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…".

Она жалуется на санкции Запада и постепенно готовится к жизни в новой реальности: как в Советском Союзе за железным занавесом, отметили в СБУ.

Напомним

В типичных характеристиках российских оккупантов все чаще можна увидеть наличие только школьного образования и обязательный 1 литр водки в рационе. Такие данные есть в служебных документах пленных российских захватчиков, которые находятся в распоряжении Службы безопасности Украины.