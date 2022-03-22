Літр горілки та лише шкільна освіта: в СБУ надали портрет пересічного російського загарбника

Деталі

Як виявилося, офіцери російської армії ведуть соціально-психологічні портрети особового складу, в яких є перелік соціального статусу, що займають військові “другої армії світу”.

Зокрема, серед таких можно зустріти походження з крест’янських родин, неповноцінних або неблагополучних родин і т.д.

Частіше за все у характеристиках зустрічається наявність лише шкільної освіти, що свідчить про рівень інтелекту ворога. Також, в обов’язковий раціон входить один літр горілки та медовуха.

За підтвердженими даними СБУ, рашисти здебільшого ходять в одних портянках три місяці підряд.

А також мають обов’язковий інструктаж щодо того, що антифриз є отрутою, та навіть зобов'язуються поставити підпис, що отримали цю інформацію.

Окрім цього, російські “герої” мають так звані “дні воїнської слави”, серед яких є крадені, безчесні та неіснуючі свята.

Звичайно, що в такі “святкові” дні рашисти вживають набагато більше горілки, яку і без того мають у щоденному раціоні.

Додамо

Як стало відомо, російські окупанти вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а гарною новиною вважають своє відправлення в тил.