Літр горілки та лише шкільна освіта: в СБУ надали портрет пересічного російського загарбника
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У типових характеристиках російських окупантів все дедалі частіше зустрічається наявність лише шкільної освіти та обов’язковий 1 літр горілки у раціоні. Такі дані містяться у службових документах полонених російських загарбників, які є у розпорядженні Служби безпеки України, передає УНН.
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Як виявилося, офіцери російської армії ведуть соціально-психологічні портрети особового складу, в яких є перелік соціального статусу, що займають військові “другої армії світу”.
Зокрема, серед таких можно зустріти походження з крест’янських родин, неповноцінних або неблагополучних родин і т.д.
Частіше за все у характеристиках зустрічається наявність лише шкільної освіти, що свідчить про рівень інтелекту ворога. Також, в обов’язковий раціон входить один літр горілки та медовуха.
За підтвердженими даними СБУ, рашисти здебільшого ходять в одних портянках три місяці підряд.
А також мають обов’язковий інструктаж щодо того, що антифриз є отрутою, та навіть зобов'язуються поставити підпис, що отримали цю інформацію.
Окрім цього, російські “герої” мають так звані “дні воїнської слави”, серед яких є крадені, безчесні та неіснуючі свята.
Звичайно, що в такі “святкові” дні рашисти вживають набагато більше горілки, яку і без того мають у щоденному раціоні.
Додамо
Як стало відомо, російські окупанти вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а гарною новиною вважають своє відправлення в тил.