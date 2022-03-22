Литр водки и только школьное образование: в СБУ предоставили портрет рядового российского захватчика
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В типичных характеристиках российских оккупантов все чаще встречается наличие школьного образования и обязательный 1 литр водки в рационе. Такие данные содержатся в служебных документах пленных российских захватчиков, которые есть в распоряжении Службы безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Как оказалось, офицеры российской армии ведут социально-психологические портреты личного состава, в которых есть перечень социального статуса, которые занимают военные “второй армии мира”.
В частности, среди таковых можно встретить происхождение из крестьянских семей, неполноценных или неблагополучных семей и т.д.
Чаще всего в характеристиках встречается наличие только школьного образования, что свидетельствует об уровне интеллекта врага. Также, в обязательный рацион входит один литр водки и медовуха.
По подтвержденным данным СБУ, рашисты в основном ходят в одних портянках три месяца подряд.
А также имеют обязательный инструктаж относительно того, что антифриз является ядом, и даже обязуются поставить подпись, что получили эту информацию.
Кроме этого, русские “герои” имеют так называемые “Дни воинской славы”, среди которых есть краденые, бесчестные и несуществующие праздники.
Конечно, что в такие “праздничные” дни рашисты употребляют гораздо больше водки, которую и без того имеют в ежедневном рационе.
Добавим
Как стало известно, российские оккупанты уже не верят в скорое завершение войны в Украине, а хорошей новостью считают свою отправки в тыл.