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Литр водки и только школьное образование: в СБУ предоставили портрет рядового российского захватчика

Киев • УНН

 • 200227 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В типичных характеристиках российских оккупантов все чаще встречается наличие школьного образования и обязательный 1 литр водки в рационе. Такие данные содержатся в служебных документах пленных российских захватчиков, которые есть в распоряжении Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Как оказалось, офицеры российской армии ведут социально-психологические портреты личного состава, в которых есть перечень социального статуса, которые занимают военные “второй армии мира”.

В частности, среди таковых можно встретить происхождение из крестьянских семей, неполноценных или неблагополучных семей и т.д.

Чаще всего в характеристиках встречается наличие только школьного образования, что свидетельствует об уровне интеллекта врага. Также, в обязательный рацион входит один литр водки и медовуха.

По подтвержденным данным СБУ, рашисты в основном ходят в одних портянках три месяца подряд.

А также имеют обязательный инструктаж относительно того, что антифриз является ядом, и даже обязуются поставить подпись, что получили эту информацию.

Кроме этого, русские “герои” имеют так называемые “Дни воинской славы”, среди которых есть краденые, бесчестные и несуществующие праздники. 

Конечно, что в такие “праздничные” дни рашисты употребляют гораздо больше водки, которую и без того имеют в ежедневном рационе.

Добавим

Как стало известно, российские оккупанты уже не верят в скорое завершение войны в Украине, а хорошей новостью считают свою отправки в тыл.

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