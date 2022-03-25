росія вдруге озвучила офіційні втрати у війні проти України. Оцінка з НАТО на кілька порядків вища
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Генштаб росії вдруге за час вторгнення в Україну оголосив свої офіційні дані про бойові втрати - загинула, як стверджується, 1 351 особа, поранено - 3 825 військових. При цьому втрати росіян, за оцінкою НАТО, станолять від 7 000 до 15 000 убитих, інформацію про що наводить Time, пише УНН.
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"За оцінками НАТО станом на середу, від 7 000 до 15 000 російських солдатів було вбито за чотири тижні війни в Україні, де запеклий опір захисників країни позбавив москву блискавичної перемоги, якої вона прагнула", - пише видання.
Для порівняння: за 10 років в Афганістані росія втратила близько 15 тисяч військовослужбовців.
Високопоставлений військовий представник НАТО сказав, що оцінка Альянсу ґрунтується на інформації від української влади, на тому, що росія опублікувала — навмисне чи ні — і розвідувальних даних, зібрані з відкритих джерел.
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Перед цим офіційні цифри втрат росією озвучувалися 2 березня, три тижні тому - 498.
Прокремлівська "Комсомольська правда" 21 березня опублікувала цифри, близькі до реальних, щодо втрат російських сил в Україні - близько 10 тисяч вбитими. Стаття зникла через лічені хвилини, на її місці з'явився" підчищений " варіант.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 25 березня, росія за місяць війни проти України втратила близько 16,1 тис. осіб.