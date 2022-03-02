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Міноборони РФ вперше назвало втрати у боях в Україні

Міноборони РФ вперше назвало втрати у боях в Україні

Київ • УНН

 • 399870 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Російське міністерство оборони вперше за час війни офіційно визнало, що армія окупантів зазнає значних втрат і назвало цифри — 498 загиблих та 1 597 поранених. Про це УНН пише з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Facebook.

Цитата

"Дані, щоправда, дуже далекі від реальності.

За інформацією Міноборони України, ЗСУ вбили уже майже 6000 окупантів. А судячи з коментарів у російських пабліках, даним РФ не вірять навіть самі росіяни", - повідомляє Центр.

Раніше

Міноборони Росії на четвертий день війни з Україною визнало втрати – повідомило про загибель російських солдатів – але не назвало цифр. Також там підтвердили, що якась кількість російських військовослужбовців взята в полон.

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