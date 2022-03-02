Минобороны РФ впервые назвало потери в боях в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российское Министерство обороны впервые за время войны официально признало, что армия оккупантов несет значительные потери и назвало цифры — 498 погибших и 1 597 раненых. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
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"Данные, правда, очень далеки от реальности.
По информации Минобороны Украины, ВСУ убили уже почти 6000 оккупантов. А судя по комментариям в российских пабликах, данным РФ не верят даже сами россияне", - сообщает Центр.
Ранее
Минобороны России на четвертый день войны с Украиной признало потери - сообщило о гибели российских солдат - но не назвало цифр. Также там подтвердили, что какое-то количество российских военнослужащих взято в плен.