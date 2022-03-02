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19:03 • 72657 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116820 просмотра

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Минобороны РФ впервые назвало потери в боях в Украине

Минобороны РФ впервые назвало потери в боях в Украине

Киев • УНН

 • 399866 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Российское Министерство обороны впервые за время войны официально признало, что армия оккупантов несет значительные потери и назвало цифры — 498 погибших и 1 597 раненых. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Цитата

"Данные, правда, очень далеки от реальности.

По информации Минобороны Украины, ВСУ убили уже почти 6000 оккупантов. А судя по комментариям в российских пабликах, данным РФ не верят даже сами россияне", - сообщает Центр.

Ранее

Минобороны России на четвертый день войны с Украиной признало потери - сообщило о гибели российских солдат - но не назвало цифр. Также там подтвердили, что какое-то количество российских военнослужащих взято в плен.

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