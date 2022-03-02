Минобороны РФ впервые назвало потери в боях в Украине

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"Данные, правда, очень далеки от реальности.

По информации Минобороны Украины, ВСУ убили уже почти 6000 оккупантов. А судя по комментариям в российских пабликах, данным РФ не верят даже сами россияне", - сообщает Центр.

Ранее

Минобороны России на четвертый день войны с Украиной признало потери - сообщило о гибели российских солдат - но не назвало цифр. Также там подтвердили, что какое-то количество российских военнослужащих взято в плен.