Втрати російських окупантів за місяць війни перевищили 16 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 16,1 тис. осіб, 560 танків, 115 літаків, 125 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно становлять:
-
- особового складу - близько 16 100 осіб,
-
- танків ‒ 561,
-
- бойових броньованих машин ‒ 1625,
-
- артилерійських систем – 291,
-
- РСЗВ - 90,
-
- засоби ППО - 49,
-
- літаків – 115,
-
- гелікоптерів – 125,
-
- автомобільної техніки - 1089,
-
- кораблі/катери - 5,
-
- цистерн з ПММ - 72,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53.
-
- спеціальна техніка - 18.
-
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
Протягом попередньої доби, 24 березня, українські воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.