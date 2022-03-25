Втрати російських окупантів за місяць війни перевищили 16 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 16 100 осіб,



танків ‒ 561,



бойових броньованих машин ‒ 1625,



артилерійських систем – 291,



РСЗВ - 90,



засоби ППО - 49,



літаків – 115,



гелікоптерів – 125,



автомобільної техніки - 1089,



кораблі/катери - 5,



цистерн з ПММ - 72,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53.



спеціальна техніка - 18.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

Протягом попередньої доби, 24 березня, українські воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.