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Потери российских оккупантов за месяц войны превысили 16 тысяч человек - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 16,1 тыс. лиц, 560 танков, 115 самолетов, 125 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Потери российских оккупантов за месяц войны превысили 16 тысяч человек - Генштаб ВСУ

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составляют:

  • Личного состава - около 16 100 человек
  • Танков ‒ 561,
  • Боевых бронированных машин ‒ 1625,
  • Артиллерийских систем - 291,
  • РСЗО - 90,
  • Средства ПВО - 49,
  • Самолетов - 115,
  • Вертолетов - 125,
  • Автомобильной техники - 1089,
  • Корабли/катера - 5,
  • Цистерн с ГСМ - 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 53.
  • Специальная техника - 18.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

В течение предыдущих суток, 24 марта, украинские воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага.

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