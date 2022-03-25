Потери российских оккупантов за месяц войны превысили 16 тысяч человек - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 16,1 тыс. лиц, 560 танков, 115 самолетов, 125 вертолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составляют:
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- Личного состава - около 16 100 человек
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- Танков ‒ 561,
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- Боевых бронированных машин ‒ 1625,
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- Артиллерийских систем - 291,
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- РСЗО - 90,
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- Средства ПВО - 49,
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- Самолетов - 115,
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- Вертолетов - 125,
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- Автомобильной техники - 1089,
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- Корабли/катера - 5,
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- Цистерн с ГСМ - 72,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 53.
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- Специальная техника - 18.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
В течение предыдущих суток, 24 марта, украинские воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага.