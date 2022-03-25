Потери российских оккупантов за месяц войны превысили 16 тысяч человек - Генштаб ВСУ

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составляют:



Личного состава - около 16 100 человек



Танков ‒ 561,



Боевых бронированных машин ‒ 1625,



Артиллерийских систем - 291,



РСЗО - 90,



Средства ПВО - 49,



Самолетов - 115,



Вертолетов - 125,



Автомобильной техники - 1089,



Корабли/катера - 5,



Цистерн с ГСМ - 72,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 53.



Специальная техника - 18.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

В течение предыдущих суток, 24 марта, украинские воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага.