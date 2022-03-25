россия во второй раз озвучила официальные потери в войне против Украины. Оценка с НАТО на несколько порядков выше
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Генштаб россии во второй раз за время вторжения в Украину объявил свои официальные данные о боевых потерях - погиб, как утверждается, 1 351 человек, ранены - 3 825 военных. При этом потери россиян, по оценке НАТО, составляют от 7 000 до 15 000 убитых, информацию о чем приводит Time, пишет УНН.
Детали
"По оценкам НАТО по состоянию на среду, от 7 000 до 15 000 российских солдат были убиты за четыре недели войны в Украине, где ожесточенное сопротивление защитников страны лишило москву молниеносной победы, к которой она стремилась", - пишет издание.
Для сравнения: за 10 лет в Афганистане россия потеряла около 15 тысяч военнослужащих.
Высокопоставленный военный представитель НАТО сказал, что оценка Альянса основывается на информации от украинской власти, на том, что россия опубликовала — умышленно или нет — и разведывательных данных, собранных из открытых источников.
Ранее
Перед этим официальные цифры потерь россией озвучивались 2 марта, три недели назад - 498.
Прокремлевская "Комсомольская правда" 21 марта опубликовала цифры, близкие к реальным, о потерях российских сил в Украине - около 10 тысяч убитыми. Статья исчезла через считанные минуты, на ее месте появился "подчищенный" вариант.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 25 марта, россия за месяц войны против Украины потеряла около 16,1 тыс. лиц.