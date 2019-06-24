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Росія тестує "червоні лінії" України у переговорному процесі - Климпуш-Цинцадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Росія тестує, якими є “червоні лінії” України у переговорному процесі, для ведення якого потрібне чітке розуміння національних інтересів держави. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні Міжпарламентської Ради Україна — НАТО у Львові, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

Росія тестує "червоні лінії" України у переговорному процесі - Климпуш-Цинцадзе

“Росія тестує, якими є „червоні лінії“ України у переговорному процесі. Щоб успішно вести діалог, потрібне чітке розуміння, у чому полягають наші національні інтереси. Важливо мислити не у категоріях кількох місяців чи виборчих кампаній, а десятиліть та поколінь, щоб якісь незначні виграші окремих політичних сил сьогодні не обернулися поразкою країни завтра”, — заявила Віце-прем’єр.

Вона наголосила, що Росія не зробила жодного кроку, що сигналізував би про готовність до повноцінного діалогу та деескалації. За таких умов позиція України має бути чіткою та послідовною, а підтримка міжнародної спільноти є надважливою.

З її слів, у цей чутливий період, коли у Європі чути голоси тих, хто наполягає на веденні справ з Росією “як зазвичай”, міжнародні партнери та, зокрема, Міжпарламентська Рада Україна — НАТО не мають допустити зміни курсу щодо підтримки України та засудження країни-агресора.

Разом з тим, на думку Віце-прем’єр-міністра, нинішній розвиток подій, включно з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права про негайне повернення українських полонених та оприлюдненням імен підозрюваних у справі катастрофи рейсу MH17, не до вподоби росіянам, які будуть протистояти рішенням міжнародних судів та організацій.

Вона підкреслила, що сьогодні Україна фактично виконує функції стримування Росії на східному фланзі НАТО, за рахунок власних ресурсів, п’ять років стримуючи угруповання російських військ.

“Відновити територіальну цілісність ми зможемо лише за підтримки наших партнерів і міжнародної спільноти. Ми цінуємо солідарність і внесок держав-членів НАТО в міжнародну коаліцію на підтримку України. З моменту захоплення і незаконної анексії Росією Криму та окупації окремих територій Донецької та Луганської областей ми отримали суттєву допомогу від НАТО та окремих союзників. Ці зусилля разом із запровадженням економічних санкцій ЄС, США та Канади проти країни-агресора дозволили посилити спроможності Збройних Сил України, підвищити обороноздатність та зупинити подальше просування ворога”, — наголосила віце-прем’єр.

Вона зазначила, що, ймовірно, Україна зробила не все можливе щодо реформування своїх Збройних Сил та сектору безпеки за останні роки, але треба розуміти, що планка була встановлена дуже висока і в умовах протидії російській агресії одночасно ведеться робота з глибинної трансформації всіх сфер життя України, що потребує надзвичайних зусиль.

“Україна зробила великий ривок. Але так звана „втома від України“ у світі, про яку іноді доводиться чути, не додає сил людям, які рухають її вперед. Тож розраховуємо на ваше надійне плече та довготривале визнання України частиною західного світу з чіткою перспективою. Розраховуємо на взаєморозуміння, підтримку та інтеграцію”, — звернулася Климпуш-Цинцадзе до партнерів.

Як повідомляв УНН, 23 червня у Львові розпочалось засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, що триватиме по 25 червня.

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