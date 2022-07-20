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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Росія та Україна майже домовилися про експорт зерна, - Кулеба

Росія та Україна майже домовилися про експорт зерна, - Кулеба

Київ • УНН

 • 193811 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що Росія та Україна за допомогою міжнародних посередників майже досягли угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Про це пише УНН.

Цитата

"Справді, станом зараз ми на дуже просунутій стадії. І сподіваємося, що РФ поведеться відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проєктом цієї домовленості", - сказав Кулеба.

Деталі

Кулеба наголосив, що у переговорах беруть участь не лише представники національних урядів, а й посередники від міжнародних організацій, і весь процес є дуже складним.

"У дипломатії є таке правило - "нічого не погоджено, поки все не погоджено". Все може зірватися будь-якої миті", - заявив міністр.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з диктатором володимиром путіним заявив про “позитивну та конструктивну позицію” росії у питанні вивезення українського зерна.

Українські Національні Новини

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