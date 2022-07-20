Росія та Україна майже домовилися про експорт зерна, - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що Росія та Україна за допомогою міжнародних посередників майже досягли угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Про це пише УНН.
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"Справді, станом зараз ми на дуже просунутій стадії. І сподіваємося, що РФ поведеться відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проєктом цієї домовленості", - сказав Кулеба.
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Кулеба наголосив, що у переговорах беруть участь не лише представники національних урядів, а й посередники від міжнародних організацій, і весь процес є дуже складним.
"У дипломатії є таке правило - "нічого не погоджено, поки все не погоджено". Все може зірватися будь-якої миті", - заявив міністр.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з диктатором володимиром путіним заявив про “позитивну та конструктивну позицію” росії у питанні вивезення українського зерна.