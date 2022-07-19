Ердоган заявив про “конструктивну позицію” росії у питанні вивезення українського зерна - росЗМІ

Цитата

"Під час останніх стамбульських переговорів (щодо експорту зерна – ред.) позиція, яку зайняла російська сторона, була дуже позитивною і конструктивною. Звичайно ж, результат, який ми отримаємо за підсумками цих переговорів, безсумнівно, буде обговорюватися у всьому світі. Я хочу ще раз висловити вам подяку і сподіваюся, що наші переговори пройдуть продуктивно", – сказав Ердоган.

Додамо

У свою чергу путін заявив, що завдяки допомозі Туреччини вдалося "просунутися вперед" у питанні вивезення українського зерна.

Контекст

Україна, росія, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй заявили минулого тижня, що переговори щодо зерна між ними у Стамбулі були конструктивними. Україна вимагає жорстких гарантій безпеки, що російські війська не атакуватимуть її чорноморські порти після того, як вона розмінує підходи до них. Російські ракети вже пошкодили деякі українські зернові термінали в портах, що ускладнило відвантаження.