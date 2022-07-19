Эрдоган заявил о “конструктивной позиции” россии в вопросе вывоза украинского зерна - росСМИ

Цитата

"В ходе последних стамбульских переговоров (по экспорту зерна – ред.) позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире. Я хочу еще раз выразить вам благодарность и надеюсь, что наши переговоры пройдут продуктивно", – сказал Эрдоган.

Добавим

В свою очередь путин заявил, что благодаря помощи Турции удалось «продвинуться вперед» в вопросе вывоза украинского зерна.

Контекст

Украина, россия, Турция и Организация Объединенных Наций заявили на прошлой неделе, что переговоры по зерну между ними в Стамбуле были конструктивными. Украина требует жестких гарантий безопасности, что российские войска не будут атаковать ее черноморские порты после того, как она разминирует подходы к ним. Российские ракеты уже повредили некоторые украинские зерновые терминалы в портах, что усложнило предстоящие отгрузки.