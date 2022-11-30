“росія створює бомбу сповільненої дії” – МЗС відреагувало на вербування найманців з Африки для війни в Україну

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"ЗМІ повідомляють, що росія вербує найманців в Африці для війни в Україні. Щоб ті, хто не загинули на полі бою, могли повернутися додому і чинити ще більше насильства. росія створює бомбу сповільненої дії проти африканців. Усім африканським націям час сказати Москві, що війна має припинитися", – повідомив Ніколенко.

Нагадаємо

Російські ЗМІ опублікували доповідь проєкту All Eyes On Wagner про діяльність найманців пвк "вагнера" в Малі протягом першого року перебування воєнізованого формування в країні. Згідно з доповіддю, російські найманці чинили масові вбивства, зґвалтування, пограбування та напади на мирних жителів.