“росія створює бомбу сповільненої дії” – МЗС відреагувало на вербування найманців з Африки для війни в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на інформацію щодо найманців, яких росія вербує в Африці для участі у війні в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.
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"ЗМІ повідомляють, що росія вербує найманців в Африці для війни в Україні. Щоб ті, хто не загинули на полі бою, могли повернутися додому і чинити ще більше насильства. росія створює бомбу сповільненої дії проти африканців. Усім африканським націям час сказати Москві, що війна має припинитися", – повідомив Ніколенко.
Нагадаємо
Російські ЗМІ опублікували доповідь проєкту All Eyes On Wagner про діяльність найманців пвк "вагнера" в Малі протягом першого року перебування воєнізованого формування в країні. Згідно з доповіддю, російські найманці чинили масові вбивства, зґвалтування, пограбування та напади на мирних жителів.