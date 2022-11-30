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"россия создает бомбу замедленного действия" - МИД отреагировал на вербовку наемников из Африки для войны в Украину

Киев • УНН

 • 1311240 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о наемниках, которых Россия вербует в Африке для участия в войне в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на представителя МИД Олега Николенко.

Цитата

"СМИ сообщают, что россия вербует наемников в Африке для войны в Украине. Чтобы те, кто не погиб на поле боя, могли вернуться домой и совершать еще большее насилие. россия создает бомбу замедленного действия против африканцев. Всем африканским нациям пора сказать Москве, что война должна прекратиться", – сообщил Николенко.

Напомним

Российские СМИ опубликовали доклад проекта All Eyes On Wagner о деятельности наемников пвк "вагнера" ​​в Мали в течение первого года пребывания военизированного формирования в стране. Согласно докладу, российские наемники совершали массовые убийства, изнасилования, ограбления и нападения на мирных жителей.

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