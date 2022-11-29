росія приховала дані про партнерів з обмінами інформацією у межах ОЕСР

Деталі

росія приєдналася до Стандарту AEOI (Automatic Exchange of Information) з 2018 року і відтоді почала ділитися своєю інформацією з іншими країнами.

Як зазначається у звіті ОЕСР, у 2018 році (за 2017-й) обмін податковою інформацією росією здіснювався з 50 країнами, у 2019 - 58 (за 2018-й), у 2020 (за 2019-й) - 63, у 2021 (за 2020-й) - з 69, а от у 2022 (за 2021 рік) інформації не надано.

Довідково

23 лютого 2014 року міністри фінансів G20 схвалили Загальний стандарт звітності (Common Reporting Standard) для автоматичного обміну податковою інформацією. 6 травня 2014 року декларація ОЕСР про автоматичний обмін інформацією (AEOI) з питань оподаткування була схвалена всіма 34 країнами-членами та кількома країнами, що не є членами. Понад 65 юрисдикцій публічно взяли на себе зобов’язання щодо впровадження, причому понад 40 взяли на себе зобов’язання щодо конкретного та амбітного графіку, що мав призвести до перших автоматичних обмінів інформацією у 2017 році.